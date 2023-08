Personale non docente della scuola sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personale non docente della scuola sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATA

Significato/Curiosità : Personale non docente della scuola sigla

Il termine "ATA" sta per "Amministrazione, Tecnici e Ausiliari" ed è utilizzato per indicare il personale non docente all'interno delle scuole. Questi professionisti svolgono ruoli vitali di supporto per garantire il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica. Gli ATA si occupano di diverse attività, come l'amministrazione, la segreteria, la manutenzione, l'assistenza agli studenti con bisogni speciali e molto altro. Il loro lavoro contribuisce alla creazione di un ambiente educativo efficiente e sicuro, facilitando le attività quotidiane degli insegnanti e degli studenti. Gli ATA sono gli angeli custodi dell'ambiente scolastico, contribuendo in modo cruciale all'esperienza educativa.

