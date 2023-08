Ci si va per partire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si va per partire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAZIONE

Significato/Curiosità : Ci si va per partire

Una "stazione" è un luogo di transito fondamentale per i viaggiatori, dove mezzi di trasporto come treni, autobus, metropolitane o altri veicoli fermano per far salire o scendere passeggeri. Le stazioni servono come hub di collegamento tra diverse destinazioni e svolgono un ruolo cruciale nel sistema di trasporto pubblico. Offrono servizi come biglietterie, banchi di informazioni, aree di attesa e spazi commerciali. Le stazioni, che possono essere ferroviarie, autolinee o metropolitane, sono centri vitali per la mobilità urbana e regionale, agevolando gli spostamenti delle persone e contribuendo all'efficienza delle reti di trasporto.

Altre risposte alla domanda : Ci si va per partire : partire; A partire da questo luogo aulico; Si prepara per partire ; Fanno partire i treni; Lo è un po partire ; Chi lo dà fa partire il progetto;

