Per alcuni è l istrice per altri è il riccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per alcuni è l istrice per altri è il riccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PORCOSPINO

Significato/Curiosità : Per alcuni è l istrice per altri è il riccio

L'istrice e il riccio (o porcospino) sono animali noti per le loro caratteristiche distintive. L'istrice è un mammifero coperto di lunghe spine che si arricciano a formare una sorta di corazza difensiva quando l'animale si sente minacciato. Vive in diverse regioni del mondo e ha una dieta variegata. Il riccio, d'altra parte, è un piccolo mammifero con spine corte e appuntite sulla schiena. Si nutre principalmente di insetti ed è noto per il suo atteggiamento difensivo di arricciarsi in una palla per proteggersi. Entrambi gli animali mostrano adattamenti straordinari per affrontare il loro ambiente e per difendersi dai predatori.

Altre risposte alla domanda : Per alcuni è l istrice per altri è il riccio : alcuni; istrice; altri; riccio; Il nero scuro di alcuni capelli; Per alcuni viene prima del piacere; I suoi semi ricoprono alcuni uramaki; alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; In alcuni esami può essere a piacere; La testa dell istrice ; L istrice crestato; Le difese dell istrice ; Mette in imbarazzo gli altri senza volervo fra; Un intermediario d altri tempi; Con altri ; Bilanciano gli altri ; Una persona di spicco può esercitarla sugli altri ; Può essere mista capriccio sa o di riso; Una pelliccia riccio luta; Voglia improvvisa bizzarra o capriccio sa; Capriccio si incostanti; Violenza crudele che suscita raccapriccio ;

Cerca altre Definizioni