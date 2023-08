La passa l insonne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La passa l insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NOTTATACCIA

Significato/Curiosità : La passa l insonne

La "nottataccia" è un termine colloquiale che si riferisce a una notte trascorsa male o insonne. Indica una situazione in cui una persona ha avuto difficoltà a dormire o ha sperimentato un riposo disturbato, spesso a causa di vari motivi come preoccupazioni, ansia, malattia o altri fattori esterni. Questo termine riflette l'effetto negativo che una notte di sonno insufficiente o disturbato può avere sul benessere e sulle attività quotidiane. Una "nottataccia" può influenzare l'umore, la concentrazione e la capacità di affrontare la giornata successiva in modo efficace.

Altre risposte alla domanda : La passa l insonne : passa; insonne; Una successione di passa ggi tra calciatori; Sa catturare i passa nti; passa re sotto silenzio; Indicano i passa ggi pedonali; Una piccolissima auto prodotta in passa to dalla Bmw; Sono lunghe per l insonne ; Fanno dormire l insonne ; Lo è la notte insonne ; Le passa l insonne ; Un vigile insonne ;

