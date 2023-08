La parola che sostituisce una intera frase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parola che sostituisce una intera frase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'"olofrastica" è un termine riferito a una figura retorica chiamata "perifrasi", in cui una singola parola o espressione sostituisce una frase o un concetto più ampio. Questa tecnica aggiunge enfasi, stile o brevità al discorso. Un esempio di perifrasi è l'uso della parola "belpaese" per riferirsi all'Italia. Questo approccio è utilizzato per evitare la ripetizione, condensare informazioni o creare un impatto linguistico. Le perifrasi possono essere culturali, poetiche o retoriche e aggiungono sfumature e profondità al linguaggio, dimostrando l'abilità di manipolare le parole per scopi espressivi e comunicativi più ampi.

