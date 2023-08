Ornamenti per i polsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornamenti per i polsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BRACCIALETTI

Significato/Curiosità : Ornamenti per i polsi

I "braccialetti" sono gioielli indossati intorno ai polsi, utilizzati come ornamenti o simboli di significato. Vengono creati in una varietà di stili, materiali e design, adattandosi a occasioni formali, casual o culturali. I braccialetti possono essere realizzati con metalli preziosi, pietre preziose, perline, pelle e altri materiali. Oltre all'aspetto estetico, possono avere significati sentimentali, culturali o religiosi. Spesso donati come regali speciali, i braccialetti sono accessori che possono esprimere personalità, stile e connessioni emotive. Indossati da secoli in diverse culture, i braccialetti sono un modo versatile per aggiungere eleganza e significato all'abbigliamento.

Altre risposte alla domanda : Ornamenti per i polsi : ornamenti; polsi; ornamenti tipici dei fregi dei templi dorici; ornamenti con ritratto incorporato; ornamenti degli antichi elmi; Preziosi ornamenti ; ornamenti dei giardini; Nei polsi e nelle caviglie; Confezionano indumenti con i polsi ni; Ha il colletto e i polsi ni; Nella blusa e nei polsi ni; Le indossa ai polsi l arrestato;

Cerca altre Definizioni