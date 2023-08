Nessuno dovrebbe saperlo e invece - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno dovrebbe saperlo e invece. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : SEGRETO DI PULCINELLA

Significato/Curiosità : Nessuno dovrebbe saperlo e invece

Il "segreto di Pulcinella" è un'espressione che si riferisce a un fatto o a un'informazione che è ampiamente conosciuto, ma che viene trattato come un segreto. Questo termine prende il nome da Pulcinella, un personaggio comico della tradizione teatrale italiana, noto per le sue goffe situazioni e i suoi atteggiamenti buffi. L'espressione sottolinea l'assurdità di nascondere qualcosa che è palese e conosciuto da tutti. Spesso usato ironicamente, il "segreto di Pulcinella" evidenzia situazioni in cui la verità è aperta, ma si mantiene un'atmosfera di falsa riservatezza, creando un contrasto tra il concetto di segreto e la realtà evidente.

Altre risposte alla domanda : Nessuno dovrebbe saperlo e invece : nessuno; dovrebbe; saperlo; invece; Non ne ha nessuno chi recita un monologo; Non è succeduto a nessuno ; Si dice che tutti lo siano ma nessuno è indispensabile; Film con Terence Hill del 1973: è nessuno ; Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato; Un imposta che non dovrebbe essere ripetuta; Non si dovrebbe chiederla a una signora; Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe ; dovrebbe prenderselo chi fa qualcosa di bello; Se colpiscono dovrebbe ro far vendere; Si dimostra senza saperlo ; Parlare senza saperlo ; Vogliono saperlo i bambini; invece anzi; Si può dire invece di ciascuno; invece dei CCT; invece del caffè; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta invece di Dante;

Cerca altre Definizioni