Naj nota Casa di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Naj nota Casa di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLEARI

Significato/Curiosità : Naj nota Casa di moda

Naj è una rinomata casa di moda italiana, celebre per la sua eleganza intramontabile e l'artigianalità senza pari. Fondata nel cuore di Milano nel 1978 da Alessandro Naj, la maison è sinonimo di lusso raffinato e design innovativo. Le creazioni di Naj si distinguono per l'uso sapiente dei tessuti pregiati e la cura dei dettagli, incarnando un'estetica sofisticata e contemporanea. L'iconica collezione di borse e accessori in pelle di alta qualità è ammirata a livello internazionale. La casa di moda Naj rimane fedele alla sua eredità di classe italiana, ispirando le menti creative e stabilendo nuovi standard di stile sofisticato nel mondo della moda globale.

Altre risposte alla domanda : Naj nota Casa di moda : nota; casa; moda; La città della Guayana Francese nota per il suo pepe; Città piemontese nota per gli spumanti; Un atto davanti al nota io; La Ricci che fu una nota attrice teatrale; Città nota anche come Benares; Graziosi roditori casa linghi; Il padrone fa quelli di casa ; casa editrice specializzata in opere religiose; Nota casa d auto simboleggiata da una losanga; La Boringhieri casa editrice torinese; Una lente fuori moda ; La Jo azienda della moda ; Noto marchio di moda tedesco; Il Salvatore dell omonima casa di moda fiorentina; Moccia lanciò la moda di attaccarli a Ponte Milvio;

Cerca altre Definizioni