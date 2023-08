Mutano la causa in farsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano la causa in farsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FR

Modificatori che mutano la pronuncia di alcune lettere o semplicemente segnano una tonicità come: l'accento chiuso (´), l'accento aperto (`) e la dieresi (¨)... Full 0.0.0.0. fr – simbolo chimico del francio fr – codice vettore iata di ryanair fr – codice iso 639 alpha-2 per la lingua francese fr – codice iso 3166-1... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

