Mark il creatore di Facebook - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mark il creatore di Facebook. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ZUCKERBERG

Significato/Curiosita : Mark il creatore di facebook

di corso o comunque altri studenti. una volta al college, il facebook di zuckerberg iniziò come un'esclusiva per gli studenti di harvard finché mark,... Mark elliot zuckerberg (ipa: [mk 'lit 'zkbg]; white plains, 14 maggio 1984) è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mark il creatore di Facebook : mark; creatore; facebook; mark Twain scrisse quelle di Tom Sawyer; Il mark di ER Medici in prima linea; Samuel Clemens noto come mark Twain; Al supermark et scaffalatura vicina a dove si paga; Lo sono gli olimpionici Michael Jung e mark Todd; Il noto creatore americano di Tom Sawyer; Il Matt creatore dei Simpson; Il creatore di Figaro; Il creatore di Perry Mason; Il creatore di Werther; Il proprio wall su facebook ; C è quello symbol e quello su facebook ing; Lo sono facebook e Twitter; La sigla di facebook ; Il gruppo con facebook ;

Cerca altre Definizioni