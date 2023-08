Vi si mangiano enchiladas e tortillas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si mangiano enchiladas e tortillas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESSICO

Significato/Curiosità : Vi si mangiano enchiladas e tortillas

Il "Messico" è un paese situato nella parte meridionale del Nord America, noto per la sua ricca cultura, storia e cucina unica. La cucina messicana è celebre per piatti come le enchiladas e le tortillas, che sono elementi essenziali della dieta messicana. Le enchiladas sono tortillas ripiene di carne, formaggio o altri ingredienti, spesso accompagnate da salse piccanti. Le tortillas, sottili sfoglie di mais o farina, fungono da base per molti piatti, come i tacos e i burritos. La cucina messicana ha influenzato la gastronomia internazionale grazie ai suoi sapori audaci e autentici, contribuendo a definire l'identità culinaria del Messico.

