Maneggiano esplosivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maneggiano esplosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ARTIFICIERI

Significato/Curiosita : Maneggiano esplosivi

Rubbi portano pure le donne. uomini di ottant'anni lavorano le terre e maneggiano zappe, badili e picconi e le puerpere che dovean figliare non invocavano... Remotizzati dedicati. civile, che comprende: artificieri public safety bomb disposal (psbd)[non chiaro] squadra artificieri[non chiaro] ^ (en) david payne, duds... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Maneggiano esplosivi : maneggiano; esplosivi; Si maneggiano per dipingere; Congegni esplosivi ; Viene usato per trovare ordigni esplosivi ; Piccoli esplosivi sparati per divertimento; Attentatore del Veneto che usava pacchi esplosivi ; Spago che accende gli esplosivi ;

