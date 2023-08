Si leva sempre all alba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leva sempre all alba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOLE

Significato/Curiosità : Si leva sempre all alba

Il sole, astro luminoso che si leva all'alba, è la fonte primaria di luce e calore per la Terra. Il suo ciclo giornaliero di sorgere e tramontare è essenziale per la vita sulla nostra pianeta. La sua presenza all'alba simboleggia il rinnovamento, l'inizio di una nuova giornata e il dispiegarsi della natura. Oltre a fornire l'energia vitale per la fotosintesi delle piante, il sole ha anche un impatto profondo sul clima, influenzando i cicli stagionali e le condizioni meteorologiche. È un simbolo di vitalità, speranza e connessione tra l'universo e la Terra.

