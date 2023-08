Lavorare i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorare i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARARE

Significato/Curiosità : Lavorare i campi

"Arare" è un'attività agricola tradizionale che consiste nel lavorare i campi attraverso l'uso di un aratro. Questo strumento agricolo è progettato per solcare la terra, rompendo il terreno e preparandolo per la semina o la coltivazione. L'aratura è una fase cruciale nella preparazione dei terreni agricoli, poiché aiuta a migliorare la struttura del suolo, facilitare l'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti e favorire la crescita delle piante. Questa pratica ha radici antiche ed è stata fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, contribuendo alla produzione di cibo e alla sostenibilità delle coltivazioni.

Altre risposte alla domanda : Lavorare i campi : lavorare; campi; lavorare con un noto stumento a rotazione; Era costretto a lavorare in catene; Non può lavorare se la corda non è tesa; Un utensile per lavorare metalli; lavorare con film di Guido Chiesa del 2004; Medico che analizza campi oni a scopo diagnostico; L Andreas ex calciatore campi one del mondo 1990; I campi da gioco di Crocefisso Maggio; Contiene i campi oni in laboratorio; In fondo al campi ng;

Cerca altre Definizioni