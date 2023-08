Il killer sequenziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il killer sequenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERIAL

Significato/Curiosità : Il killer sequenziale

Il termine "serial killer" si riferisce a individui che commettono una serie di omicidi in modo ripetitivo e spesso con un modus operandi simile. Questo concetto si basa sulla frequenza e sulla sistematicità degli omicidi. I serial killer attirano l'attenzione dell'opinione pubblica e degli studiosi a causa della complessità psicologica e criminale che li caratterizza. Le indagini su di loro coinvolgono spesso analisi del profilo psicologico, dell'ambiente e dei dettagli delle vittime. L'interesse per i serial killer riflette la società umana nell'affrontare l'oscurità della natura umana e nella ricerca di strategie per prevenire e comprendere tali atti efferati.

Altre risposte alla domanda : Il killer sequenziale : killer; sequenziale; Fine di killer ; In testa al killer ; killer ... nostrano; La banda con i killer ; killer interpretato al cinema da Keanu Reeves; Non consequenziale : di palo in __; Può essere sequenziale ;

