Khan principe mongolo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GENGIS

Significato/Curiosita : Khan principe mongolo

(famosa frase attribuita a gengis khan) gengis khan (o genghis khan[·info]; nato come temüjin borjigin, in mongolo: , in cirillico: ; alto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gengis khan (disambigua). «io sono la punizione di dio. se non aveste commesso peccati degni...