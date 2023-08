Invecchiano in cantina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invecchiano in cantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VINI

Alcune cantine producono il cosiddetto porto "pink", un rosato dal sapore leggero e fruttato. i ruby sono vini rossi ed anch'essi invecchiano in grandi... Di persona vincenzo vini – genere di uccelli della famiglia psittacidae vini – fiume della repubblica democratica del congo vini – compagnia telefonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

