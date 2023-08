Iniziali di Sciostakovic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Sciostakovic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DS

Significato/Curiosita : Iniziali di sciostakovic

Pestalozza, l'opera di dimitri sciostakovic, in «terzo programma», 4, torino, eri, 1965, pp.245–272 rubens tedeschi, dimitri sciostakovic, in aa.vv., la musica... Nintendo ds (dove la sigla "ds" sta per "dual screen" doppio schermo per indicare la sua peculiare caratteristica e solitamente abbreviato come nds o ds) è...