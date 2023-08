Gioco con buche e bastoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco con buche e bastoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GOLF

Significato/Curiosità : Gioco con buche e bastoni

Il golf è un raffinato gioco sportivo che coinvolge buche e bastoni. Giocato all'aperto su campi appositamente progettati, il golf richiede abilità, precisione e strategia. Gli giocatori cercano di colpire una piccola palla con il minor numero possibile di colpi, facendola entrare in una serie di buche disposte lungo il percorso. Questo sport è apprezzato per la sua combinazione di sfida tecnica e immersione nella natura. Oltre alla competizione, il golf promuove l'esercizio fisico e la socializzazione. È un passatempo che abbraccia l'arte, la concentrazione e la grazia, offrendo una fuga raffinata dalla routine quotidiana.

