Giochi illustrati che celano una frase - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : REBUS

Significato/Curiosità : Giochi illustrati che celano una frase

I "rebus" sono giochi di parole illustrati che nascondono una frase, un detto o una parola attraverso l'uso di immagini, simboli o lettere. Questo enigma visivo coinvolge il lettore nell'interpretare e decodificare i componenti visivi per rivelare il significato nascosto. I rebus possono variare in complessità, dalla semplice rappresentazione di una parola con immagini fino a creazioni più elaborate che richiedono un pensiero critico per risolverli. Questi giochi hanno una lunga tradizione e sono stati usati per l'intrattenimento, l'esercizio mentale e persino per l'insegnamento. I rebus sfidano la creatività e la capacità di associazione dei giocatori, rendendoli un passatempo intrigante.

