La gamba degli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gamba degli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LEG

Significato/Curiosità : La gamba degli Inglesi

"La gamba degli Inglesi" è un termine colloquiale spesso usato per riferirsi all'abitudine britannica di bere tè nel pomeriggio. Questo rituale, nato nell'Inghilterra del XIX secolo, ha dato origine all'espressione "tea time" e rappresenta un momento sociale e di relax. Durante "la gamba degli Inglesi", solitamente tra le 15 e le 17, le persone si riuniscono per gustare tè, accompagnato da piccoli snack o dolci. Questo rituale ha radici culturali profonde e rappresenta non solo una pausa ristoratrice, ma anche un modo per socializzare e condividere momenti di convivialità in una tradizione intramontabile britannica.

Altre risposte alla domanda : La gamba degli Inglesi : gamba; degli; inglesi; Come una gamba dopo la ceretta; Mutandine sgamba te e aderenti; Cambiano la gamba in zampa; Permette l articolazione della gamba ; L osso laterale della gamba ; L addetto al trasporto degli abiti di scena di un attore; È nella hall degli alberghi; Lo Stato degli Usa che ha per capitale Montpelier; Rendono travagliate le carriere degli sportivi; Quella craxiana degli anni 80 era detta da bere; La sigla dei caccia inglesi ; Una delle 13 colonie inglesi a fondare gli USA; Gli inglesi di Cesare; Pazzo per gli inglesi ; I saldi nelle vetrine inglesi ;

Cerca altre Definizioni