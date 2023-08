Film di Paolo Sorrentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film di Paolo Sorrentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : È STATA LA MANO DI DIO

Significato/Curiosità : Film di Paolo Sorrentino

"È stata la mano di Dio" è un film scritto e diretto dal regista italiano Paolo Sorrentino. Il film, uscito nel 2021, è un omaggio nostalgico alla Napoli degli anni '80 e '90, affrontando temi universali come l'adolescenza, la famiglia e la passione per il calcio. Attraverso la storia di un giovane ragazzo con sogni di diventare calciatore, il film esplora la potenza delle circostanze e delle emozioni che plasmano le vite delle persone. Con la sua regia distintiva, Sorrentino offre una narrazione intima e visivamente coinvolgente, catturando l'essenza di un'epoca e le sfaccettature della vita umana.

