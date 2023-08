È famoso quello di Cenerentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso quello di Cenerentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIEDINO

Significato/Curiosità : È famoso quello di Cenerentola

Il "piedino" famoso di Cenerentola è un'icona intramontabile delle fiabe. Nel racconto classico, il piedino di Cenerentola è di dimensioni perfette e unico nel suo genere, in quanto l'unico che possa calzare la scarpina di cristallo lasciata cadere durante la fuga dal ballo reale. Questo momento chiave della storia rappresenta la speranza e la magia, in cui il piedino si adatta perfettamente alla scarpa, svelando l'identità di Cenerentola e portando al suo felice epilogo con il principe. Il piedino è diventato un simbolo di aspirazioni, cambiamenti positivi e riscatto nella narrazione di Cenerentola.

Altre risposte alla domanda : È famoso quello di Cenerentola : famoso; quello; cenerentola; Un famoso collegio inglese; Il famoso film in cui Robin Williams è un professore anticonformista; Knam famoso pasticciere; Un famoso ritratto di Modigliani all Art Institute di Chicago; Un famoso singolo dei Bee Gees pubblicato nel 1979; È ottimo quello di Arnad; Il cuoco usa quello vergine o quello extravergine; A quello pucciniano appartiene Gianni Schicchi; quello del Plata è un centro balneare dell Argentina; quello espanso è una schiuma; Lo diventa il cavallo di cenerentola per magia; Lo è cenerentola ; Tormentavano cenerentola ; Il principe che sposa la cenerentola di Rossini; Sposa cenerentola ;

Cerca altre Definizioni