Un dipinto in più riquadri - Cruciverba

POLITTICO

Un "polittico" è un tipo di dipinto composto da più pannelli o riquadri collegati tra loro da cerniere o cerniere decorative. Ogni pannello può rappresentare una scena o un soggetto diverso, ma insieme creano un'opera d'arte coerente. Questo formato artistico è stato spesso utilizzato in ambito religioso per rappresentare scene sacre o narrare una storia attraverso i vari pannelli. I polittici possono variare in dimensioni e complessità, da piccoli dipinti da altare a complesse opere d'arte con molti pannelli. Questo stile offre una flessibilità espressiva e narrativa che ha reso i polittici una forma d'arte affascinante e unica.

