Dieci volte tanto - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DECUPLO

"Decuplo" è un termine che denota un moltiplicatore di dieci volte rispetto a un valore di riferimento. Indica un aumento o una crescita decuplicata dell'entità in questione. Questo concetto è ampiamente utilizzato in matematica, scienze e finanza per descrivere l'espansione o l'incremento di un dato parametro. Ad esempio, se si parla di un "aumento decuplo delle vendite", si fa riferimento a un aumento di dieci volte nelle entrate rispetto a una cifra precedente. Il termine sottolinea una significativa amplificazione di scala e ha un ruolo cruciale nel quantificare grandi variazioni o miglioramenti in diversi contesti.

