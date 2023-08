Il concorrente non favorito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il concorrente non favorito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OUTSIDER

Significato/CuriositĂ : Il concorrente non favorito

L'"outsider" rappresenta il concorrente non favorito o estraneo in una situazione competitiva. Questa figura porta con sé l'aria della sfida contro le probabilità , spesso sottovalutato o considerato fuori dalla cerchia interna. Tuttavia, gli "outsider" portano freschezza e imprevedibilità al tavolo. La loro mancanza di conformità può condurre a risultati sorprendenti, rompendo gli schemi convenzionali. Sebbene possano incontrare difficoltà iniziali, la loro determinazione e capacità di pensiero innovativo li rendono degni avversari. Gli "outsider" dimostrano che la perseveranza e la creatività possono sfidare le aspettative, spingendo i limiti e ridefinendo il successo in modi inaspettati.

