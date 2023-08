Combustibile a contatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combustibile a contatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Significato/Curiosità : Combustibile a contatore

Il "gas" è un combustibile vitale che viene utilizzato per la cottura, il riscaldamento e altre applicazioni. Fornito attraverso contatori o serbatoi, è una miscela di idrocarburi gassosi come il metano. Questo combustibile è apprezzato per la sua efficienza e versatilità. Il gas naturale è una delle fonti energetiche più pulite, con minori emissioni di anidride carbonica rispetto ad altre risorse fossili. Il gas può essere utilizzato sia nelle case che nell'industria, alimentando fornelli, caldaie e impianti industriali. È un elemento chiave nell'infrastruttura energetica moderna, contribuendo a soddisfare le esigenze quotidiane di milioni di persone in tutto il mondo.

Altre risposte alla domanda : Combustibile a contatore : combustibile; contatore; Il combustibile per gli accendini; combustibile per aerei a reazione; Un gas combustibile ; Elemento chimico usato come combustibile nucleare; combustibile invisibile; Il contatore che rileva la radioattività; Fa la lettura del contatore ; Un combustibile a contatore ; Li indica il contatore ; Lo indica il contatore ;

