La civiltà dei campi - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CONTADINA

La "civiltà contadina" rappresenta una forma di organizzazione sociale e culturale che si basa sulla vita rurale e sull'agricoltura. Questo stile di vita è caratterizzato dall'interazione profonda con la terra, la coltivazione di cibo e la produzione di risorse naturali. La civiltà contadina spesso ruota attorno a comunità agricole, dove le tradizioni, i valori e le conoscenze sono trasmessi da generazione in generazione. Questa forma di vita ha plasmato culture e società in tutto il mondo, influenzando modelli di alimentazione, abitudini di lavoro e legami con la natura. Sebbene sia stata trasformata dall'urbanizzazione e dall'industrializzazione, la civiltà contadina ha un profondo impatto sulla storia e sull'identità delle persone.

