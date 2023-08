Chi la prende se la squaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la prende se la squaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FUGA

Significato/Curiosità : Chi la prende se la squaglia

L'espressione "Chi la prende se la squaglia" suggerisce che chi subisce un'ingiustizia o un problema potrebbe cercare di evitarlo o di scappare anziché affrontarlo direttamente. Questo detto mette in luce la tendenza umana a evitare situazioni difficili o scomode anziché affrontarle frontalmente. La "fuga", in questo contesto, rappresenta l'atto di allontanarsi o di cercare di eludere una situazione problematica invece di confrontarla. Entrambe le parti dell'espressione riflettono il desiderio di evitare conflitti o difficoltà, ma possono anche rappresentare la mancanza di determinazione nel risolvere le sfide.

Altre risposte alla domanda : Chi la prende se la squaglia : prende; squaglia; Azienda che comprende va anche l Agip; Comprende Spagna e Portogallo; Motto o gesto che ha lo scopo di prende re in giro; prende re e stringere con una mano o entrambe; Uno da riprende re; Si squaglia nella coppa; Si squaglia no; Un dolce che si squaglia ; Chi la prende, se la squaglia ;

