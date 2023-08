Sa catturare i passanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sa catturare i passanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VETRINISTA

Significato/Curiosità : Sa catturare i passanti

Il "vetrinista" è un esperto nella progettazione e nell'allestimento di vetrine commerciali attraenti. Questo professionista crea ambienti visivi coinvolgenti che catturano l'attenzione dei passanti e promuovono prodotti o servizi in modo accattivante. Utilizzando elementi come illuminazione, disposizione, colori e materiali, il vetrinista trasforma le vetrine in veri e propri spettacoli visivi, spingendo potenziali clienti all'interno dei negozi. Questa figura unisce abilità artistiche, sensibilità per il marketing e una comprensione dei gusti dei consumatori per creare esperienze visive che riflettono l'identità del marchio e aumentano l'attrattiva del punto vendita.

