I Campi dei Parigini - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ELISI

Significato/Curiosità : I Campi dei Parigini

I Campi Elisi, noti anche come Campi dei Parigini, sono una mitica e affascinante rappresentazione dell'aldilà nell'antica mitologia greca e romana. Questi campi, situati nell'oltretomba, erano considerati un luogo di paradiso e beatitudine per le anime virtuose e guerriere. Qui, i defunti avrebbero goduto di eterna felicità, vivendo in un paesaggio sereno e fertile. Descritti da poeti come Omero e Virgilio, i Campi Elisi erano caratterizzati da campi verdi, fiumi d'acqua cristallina e climi perfetti. Questa visione idilliaca dell'aldilà ha influenzato la cultura e l'arte attraverso i secoli, riflettendo il desiderio umano di una vita dopo la morte ricca di gioia e tranquillità.

