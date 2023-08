Buon vino nero o grigio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buon vino nero o grigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINOT

Significato/Curiosita : Buon vino nero o grigio

Mercato grigio può essere pari o superiore al prezzo autorizzato. di norma è l'importatore del vino il più preoccupato dalle fonti del mercato grigio. il... Il pinot nero è un vitigno. il termine "pinot" sembra derivare da "pigna", e più specificatamente "piccola pigna", a significare sia la modesta dimensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

