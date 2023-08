Il Beaton fotografo iniz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Beaton fotografo iniz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CB

Significato/Curiosita : Il beaton fotografo iniz

Stato un fotografo e costumista britannico. cecil beaton nasce a hampstrad, in inghilterra, conosciuto anche come sir cecil walter hardy beaton. uno dei... Cosiddetto linguaggio cb è un insieme di sigle, abbreviazioni e modi di dire in uso nelle comunicazioni radio nella banda cittadina (cb, dall'inglese citizens'...