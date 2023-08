Le avversarie in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le avversarie in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGONISTE

Significato/Curiosità : Le avversarie in campo

Le "agoniste" sono le avversarie in un contesto di competizione o gara, spesso riferendosi alle partecipanti in un'attività sportiva o atletica. Questo termine sottolinea l'intensità della sfida e l'impegno delle partecipanti nel perseguire il successo. Nell'ambito sportivo, le agoniste dimostrano determinazione e spirito di competizione, portando avanti uno sforzo vigoroso per raggiungere i loro obiettivi. Tuttavia, il termine può essere esteso anche a contesti più ampi, includendo sfide in vari ambiti, come arte, business o persino vita quotidiana, dove le persone si impegnano in una competizione per ottenere risultati superiori.

