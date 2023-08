Assume grande importanza nei processi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assume grande importanza nei processi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TESTIMONE

Significato/Curiosità : Assume grande importanza nei processi

Il testimone assume una rilevanza fondamentale nei processi legali e investigativi. Questa figura fornisce testimonianze orali o scritte basate sulla propria conoscenza o esperienza riguardo a fatti o eventi. La loro testimonianza può influenzare esiti giudiziari, determinare la colpevolezza o l'innocenza di un imputato e stabilire la verità in controversie legali. La credibilità e la coerenza delle testimonianze sono cruciali per giungere a conclusioni giuste. I testimoni possono essere protagonisti o osservatori di eventi chiave e il loro ruolo contribuisce alla ricerca della giustizia e all'elaborazione di narrazioni accurate in ambito legale.

Altre risposte alla domanda : Assume grande importanza nei processi : assume; grande; importanza; processi; Viene bandito per assume re personale in enti pubblici; Riassume re in breve; Lo assume un impresa; Riassume re compendiare; Lo assume il dittatore; grande pittore fiammingo; Ughi grande violinista; grande banca d affari USA; Al momento di pagare prova un grande dolore; Morsa da un grande ragno peloso; L importanza del danno; Notevole per peso o importanza ; Chiacchiere senza importanza ; Di poca importanza ; Ha grande importanza nei film; Caratterizza i processi industriali rispettosi dell ambiente; Modelli legali dei processi ; Le croci che vengono portate in processi one; Ardono nelle processi oni; Si portano nelle processi oni;

Cerca altre Definizioni