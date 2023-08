Animali che attaccano i pollai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali che attaccano i pollai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FAINE

Significato/Curiosita : Animali che attaccano i pollai

Evidenziò che il ruolo di questa specie nelle razzie ai pollai e agli ovili era del tutto marginale, mentre i principali artefici dei danni erano i cani rinselvatichiti)... La faina (martes foina erxleben, 1777) è un mammifero onnivoro della famiglia dei mustelidi. con una varietà di sottospecie (martes foina bosniaca, martes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Animali che attaccano i pollai : animali; attaccano; pollai; Branchi d animali al pascolo; La stalla di animali come le vacche; L acqua e farina che si dà a certi animali ; Incinte più fra gli animali ; Si mettono agli animali per seguirne gli spostamenti; attaccano da entrambi i lati; Si attaccano a morsi ma non si mangiano; Si attaccano alle lenze; Insetti parassiti che si attaccano alla pelle; Si attaccano ai collari; Essere baldanzosi come reucci da pollai o; Insidiano i pollai ; Una scultura del pollai olo; Il re del pollai o; pollai o senza polli;

