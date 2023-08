Abbandonare l arnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbandonare l arnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIAMARE

Significato/Curiosità : Abbandonare l arnia

Lo sciame è il processo mediante il quale un gruppo di api abbandona l'arnia originale per formare una nuova colonia. Questo comportamento naturale si verifica quando l'arnia madre diventa sovraffollata o sente la necessità di espandersi. Durante lo sciamare, la regina dell'arnia madre lascia l'arnia con un gruppo di api operaie, creando così un nuovo sciame. Questo sciame si posa temporaneamente in un luogo vicino, come un ramo d'albero, mentre le scout cercano una nuova sede permanente. Lo sciamare è un fenomeno affascinante che permette alle api di espandere la loro popolazione e contribuisce alla biodiversità delle colonie di api.

Altre risposte alla domanda : Abbandonare l arnia : abbandonare; arnia; abbandonare in asso; La si getta per abbandonare ; La tendenza ad abbandonare il rigore morale; Andarsene abbandonare ; Andarsene, abbandonare ; Fu capitale della Repubblica Libera della Carnia ; Comanda... nell arnia ; Insetto nell arnia ; Quelle di Narnia sono una saga fantasy; Comprende la Carnia ;

