Vendita di prodotti a prezzo scontato - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : OUTLET

Significato/Curiosita : Vendita di prodotti a prezzo scontato

Fondata da ingvar kamprad con sede legale principale a leida, nei paesi bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica... L'outlet può essere un singolo negozio (spaccio aziendale o commerciale) o un centro commerciale specializzato nella vendita al dettaglio di prodotti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vendita di prodotti a prezzo scontato : vendita; prodotti; prezzo; scontato; Chiosco per la vendita di giornali; vendita che ha inizio con un prezzo base; Tecnica di vendita inglese; Un tipo di vendita per corrispondenza; Introito della vendita ; La P dei prodotti DOP; prodotti per l igiene della casa; Involucro per prodotti ; prodotti come i formaggi; prodotti procreati; Aumentata di prezzo ; Il prezzo fissato da un autorità; Imposte sul prezzo al consumo di certi beni; Vendita che ha inizio con un prezzo base; Una vendita a prezzo ascendente; Il biglietto scontato che si compra all ultimo; Il prezzo scontato ; Il biglietto scontato che si compra all ultimo momento; scontato ... come pena; Anagramma di talebano, che fa rima con scontato ;

