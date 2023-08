Una tasca idiomatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tasca idiomatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SACCOCCIA

Significato/Curiosita : Una tasca idiomatica

Dell'espressione idiomatica inglese the plot thickens. viene usata nella letteratura (solitamente di genere) e nel giornalismo, per segnalare che una storia sta... Giorgio saccoccia (belluno, 11 gennaio 1963) è un ingegnere e manager italiano, presidente dell'agenzia spaziale italiana dal 2019 al 2023. nasce in veneto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una tasca idiomatica : tasca; idiomatica; Il profittatore che non paga mai di tasca sua; Monete in tasca ; Un promemoria tasca bile; Oggetto tasca bile utile nei periodi freddi; Li intasca no i professionisti; Ci vanno idiomatica mente le pive dei delusi; Una grande quantità figurata e idiomatica ; Espressione idiomatica che significa di pochissimo; idiomatica preda del leone;

Cerca altre Definizioni