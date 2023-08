Tipico dolce piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico dolce piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BUNET

Significato/Curiosita : Tipico dolce piemontese

Il fritto misto alla piemontese (fricassà mëscià in piemontese) è un piatto unico tipico della cucina piemontese. si tratta di un piatto di antica tradizione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bonet (disambigua). il bonèt (afi [b'nt] o [b'næt]) è un dolce tradizionale tipico del piemonte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

