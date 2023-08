Il temporeggiatore Quinto Fabio Massimo lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il temporeggiatore Quinto Fabio Massimo lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CUNCTATOR

Significato/Curiosita : Il temporeggiatore quinto fabio massimo lat

Detto il temporeggiatore (in latino: quintus fabius maximus verrucosus, cunctator; 275 a.c. circa – 203 a.c.), è stato un politico e militare romano. patrizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

