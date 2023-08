Tale è una teoria non suffragata dai fatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è una teoria non suffragata dai fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFONDATA

Significato/Curiosita : Tale e una teoria non suffragata dai fatti

Nell'epistemologia, la pseudoscienza è ogni teoria, metodologia o pratica, che afferma, pretende o vuole apparire scientifica ma che tuttavia non soddisfa i criteri tipici... Da parte dell'autore casertano francesco oliviero, accusa poi ritenuta infondata dalla pretura di firenze. tra i debuttanti partecipò anche massimo modugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

