La subisce il dente attaccato dalla carie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La subisce il dente attaccato dalla carie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CORROSIONE

Significato/Curiosita : La subisce il dente attaccato dalla carie

Semplici, cioè attaccati direttamente all'asse. ogni spiga è formata da un rachide, costituito da corti internodi, che portano ad ogni dente una spighetta... (o stress corrosion cracking): se gli effetti della corrosione vengono esaltati dall'applicazione di un carico costante nel tempo; corrosione per fatica:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La subisce il dente attaccato dalla carie : subisce; dente; attaccato; dalla; carie; Vi è messo sotto chi subisce pressioni; Si subisce per paura; Chí subisce controlli in un procedimento penale; subisce un reato; La subisce lo spretato; Un noto detto: tolto il dente tolto; Un piccolo discendente del nonno; Non riporta traumi o ferite dopo l incidente ; Il Roberto Vicepresidente della Camera nel 2013; Un grave incidente al largo; Viene attaccato a un fianco della motocicletta; Viè attaccato il braccio; Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice; È troppo attaccato alla propria genitrice; È attaccato alla cotenna; Una piccolissima auto prodotta in passato dalla Bmw; Legno ricavato dalla parte più interna del tronco; La donzelletta vien dalla scrisse Leopardi; Nuovi artisti dalla crescente fama; I dalla s che vinsero l NBA nel 2011; Assunzione di funzioni vicarie di capo dello Stato; Anagramma di carie ; Cura carie e mette apparecchi; È intaccata dalla carie ; Precarie abitazioni delle favelas;

Cerca altre Definizioni