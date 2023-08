Sinonimo di ovvero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sinonimo di ovvero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALIAS

Significato/Curiosita : Sinonimo di ovvero

Qualcosa fuori dai coglioni" è sinonimo di "allontanare un fastidio dai testicoli", ovvero "liberarsi da/di qualcosa di fastidioso". (romanesco) «chiameli... alias è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2006. creata da j. j. abrams (futuro ideatore di lost e fringe), la serie miscela spionaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

