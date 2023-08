Un sinonimo di furbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sinonimo di furbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTUTO

Significato/Curiosita : Un sinonimo di furbo

Venendo utilizzato come sinonimo di "trucchetto" o comunque di un modo intelligente e furbo per risolvere dei problemi, anche in senso negativo. (fr) thomas... (l'odierna corinto) della quale divenne re. «qui visse sísifo, che era il più astuto degli uomini, sísifo, figlio d'èolo; e un figlio generò, glauco; e glauco...