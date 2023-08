Senza fini di lucro: no ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza fini di lucro: no ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PROFIT

Significato/Curiosita : Senza fini di lucro: no ing

Da due imprese di costruzioni (la icop e la damiani costruzioni). le due imprese hanno accettato di operare senza fini di lucro e di non partecipare... Scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione che, per statuto, non... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Senza fini di lucro: no ing : senza; fini; lucro; Asciutto e senza fronzoli; Figlie senza fratelli o sorelle; Decelerazioni senza freni negli sport a motore; Falso : vero = assenza : x; Sartoriale senza tori; Costringere alle infini te pene dell inferno; Il Pelleverde protagonista de La storia infini ta; Chi vi fini sce ha perso tutto; Se fini sce in un pagliaio non si trova più; I confini di Damietta; Involucro protettivo in vari materiali; Involucro per prodotti; L involucro con dentro i piselli; L involucro esterno del seme; L involucro della testa;

Cerca altre Definizioni