La Jo pseudonimo della cantante Giovanna Coletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Jo pseudonimo della cantante Giovanna Coletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SQUILLO

Significato/Curiosita : La jo pseudonimo della cantante giovanna coletti

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. jo squillo, pseudonimo di giovanna maria coletti (milano, 22 giugno 1960), è una cantautrice, conduttrice... Skizzo/energia interna come "jo squillo eletrix" 1982 – africa/muoversi come "jo squillo eletrix" 1983 – avventurieri/voodoo come "jo squillo eletrix" 1984 – i love... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

