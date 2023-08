Pietro scultore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietro scultore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TENERANI

Significato/Curiosita : Pietro scultore

pietro lombardo (carona, 1435 circa – venezia, 1515) è stato uno scultore e architetto italiano. lo stesso argomento in dettaglio: lombardo (famiglia)... Su pietro tenerani tenerani, pietro, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. palma bucarelli, tenerani, pietro, in...

