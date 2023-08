Pesce salmonide alpino e di fontana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce salmonide alpino e di fontana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALMERINO

Significato/Curiosita : Pesce salmonide alpino e di fontana

Il salmerino di fonte [salvelinus fontinalis (mitchill, 1814)], conosciuto anche come salmerino di fontana, è un pesce appartenente alla famiglia salmonidae... Il salmerino alpino (salvelinus alpinus), conosciuto anche come salmerino artico, è un pesce appartenente alla famiglia salmonidae ed all'ordine salmoniformes... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pesce salmonide alpino e di fontana : pesce; salmonide; alpino; fontana; Così viene detta la zuppa di pesce adriatica; Un piatto a base di pesce ; Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie; Un pesce dei Gobidi; Il suo stocco è un piatto di pesce calabrese; In testa all alpino ; Un peso per l alpino ; Club alpino Italiano; Un passo alpino ; Passo alpino ; Sprizza dalla fontana ; Iniziali del pittore fontana ; Gli si deve una fontana di Piazza Navona; Il presidente della regione Lombardia fontana ; Il getto d acqua che sprizza dalla fontana ;

Cerca altre Definizioni