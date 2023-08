Perdita temporanea o permanente del gusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdita temporanea o permanente del gusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGEUSIA

Significato/Curiosita : Perdita temporanea o permanente del gusto

Mucosa o ossea, sia parziale che totale, è noto il rischio di lesione del nervo linguale. tale evento, può determinare la perdita temporanea o permanente della... Altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «ageusia» portale medicina: accedi alle voci di wikipedia che trattano di medicina...

